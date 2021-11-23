Актрису госпитализировали в связи с поражением сосудов головного мозга.

Секс-символ советского кино, российская актриса Светлана Светличная госпитализирована в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга.

Об этом пишет Telegram-канал 112.

81-летняя актриса обратилась к врачам из-за проблем с сердцем, однако, во время лечения врачи обнаружили изменения в ее поведении и перевели в другое медучреждение.

Как пишет moslenta, до этого сын Светличной заявил, что не хочет общаться с матерью из-за проделанного ею "трюка" с исчезновением.

Читайте такжеРоссийская певица заснула с сигаретой и чуть не сгорела: она в коме, тело обожжено на 50% (фото, видео)В конце октября сотрудники уголовного розыска несколько дней искали пожилую актрису. Позднее стало известно, что Светличная находится на съемках одного из телешоу и ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Светлана Светличная: что известно об актрисе

Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Играла в картинах "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и многих других.

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Автор: Катерина Шварц