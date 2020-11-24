На снимке можно разглядеть шикарную фигуру Ким.

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и известная во всем мире предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст показала снимки в нижнем белье.

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Фотография опубликована в Instagram-аккаунте знаменитости. В кадре Кардашьян позирует, сидя на полу гардеробной в бюстгальтере белого цвета и трусах с завышенной талией в тон.

На снимке можно разглядеть шикарную фигуру Ким — осиную талию и внушительного размера грудь и попу.

Образ звезда дополнила собранными в косу волосами и макияжем с акцентом на глаза.

Кто такая Ким Кардашьян

Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст — американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами (США)" и "Семейство Кардашян".

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей.

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Автор: Ольга Робейко