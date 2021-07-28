Полякова пожаловалась на отдых во Франции / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова вместе со своей дочерью Марией отправилась в отпуск во Францию.
Звезда отдыхает на вилле своей российской подруги Ники Белоцерковской, которая занимается блогерством и издательством. Так, в инста-сториз Полякова рассказала, что ей скучно отдыхать на вилле.
В кадре Оля предстала в бикини и соломенной шляпе, также она надела солнцезащитные очки.
"Только что до меня дошла информация, что тусовок нигде по миру нет. Миконос не тусует, все закрыто. Ибица не тусует. И ко мне пришло страшное осознание. Мы все умрем не от "короны", мы все сдохнем от скуки!" – сказала Полякова.
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