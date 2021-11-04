Актера вычеркнут из "черного списка" в ближайшее время.

3 ноября Министерство культуры и информационной политики обновило список российских актеров, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Среди них оказался и украинский актер Валентин Томусяк, которого внесли в перечень якобы за съемки в российском фильме "Солнцепек".

Так, Томусяк отреагировал на такое постановление Минкульта и заявил, что не был ни в России, ни в Крыму. Поэтому он не понимает, почему оказался в "черном списке".

"Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, или на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны", сказал ранее Томусяк.

Читайте также"Я выхожу замуж": Тина Кароль сделала откровенное признаниеВ связи с этим СБУ проверила информацию и принесла свои извинения актеру. В ближайшее время его вычеркнут из "черного списка".

"Поскольку фамилия В.Томусяка была среди участников съемочной группы, он был включен в соответствующий перечень. Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", - заявила СБУ в комментарии телеграм-каналу "КП в Украине".

Напомним, 3 ноября 2021 года десятки российских актеров "загремели" в "черный список" украинского Минкульта.

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Автор: Диана Могилевич