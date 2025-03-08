Они поразили своей красотой миллионы людей.

Женская красота - это великая сила. На протяжении веков известные женщины, чья внешность и обаяние поражали мир, стали настоящими иконами. Ими восхищались, на них равнялись и до сих пор многие девушки хотят быть похожими.

УНИАН подготовил список знаменитых женщин всех времен, красоту которых неоднократно признавали миллионы людей.

Мэрилин Монро

Американская киноактриса, модель и певица Мэрилин Монро - икона красоты 1950-х годов. Она была лауреатом премии "Золотой глобус" 1960 года в номинации "Лучшая женская роль - комедия или мюзикл" за главную роль в фильме "В джазе только девушки".

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Ее красота, харизма и сексуальность сразу запомнились зрителям. Монро была признана одной из самых красивых женщин XX века, а образ женщины стал символом эпохи, которому до сих пор подражают другие представительницы прекрасного пола.

Одри Хепберн

Британская актриса, модель и танцовщица Одри Хепберн сразу поразила всех своей утонченной красотой и элегантностью. В 1953 году она получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Римские каникулы" и запомнилась зрителям кинолентой "Завтрак у Тиффани".

Ее красота была особенно заметной из-за сочетания естественной грации и простоты.

"Она имеет вид ангела, который из XVIII века случайно заблудился в XX век", - говорил об Одри французский писатель и режиссер Жан Кокто.

Партнер по фильму "Римские каникулы" Грегори Пек тоже восхищался красотой женщины. Об актрисе он говорил так:

"У нее была эта редкая красота, которая не тускнеет с возрастом, потому что ее настоящая привлекательность излучалась изнутри".

Принцесса Диана

Принцесса Диана была одной из самых обсуждаемых женщин своего времени. Ее красота неоднократно становилась одной из главных тем в СМИ, среди публики и даже среди звезд.

Женщину часто называли "иконой стиля" и сравнивали с другими королевскими представительницами. Ее внутренняя красота и благотворительные дела принесли любовь миллионов людей.

Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор - англо-американская актриса, чья красота стала настоящим символом Голливуда. Ее незабываемый облик сочетал в себе элегантность, чувственность и несравненную харизму.

"Она была самой красивой женщиной на свете. У Элизабет были самые очаровательные глаза, которые я когда-либо видел. Ее взгляд был настолько выразительным и живым, что трудно было оторваться от него", - отмечал актер Ричард Бертон.

Софи Лорен

Итальянская актриса Софи Лорен получила признание не только за свой актерский талант, но и за неповторимую внешность. Ее естественная красота, темные глаза и выразительные черты лица оценили зрители и до сих пор в свои 90 лет она выглядит непревзойденно.

"Софи Лорен - это абсолютный эталон красоты. Она имеет все: от естественной привлекательности до глубокой внутренней силы. Она является источником вдохновения для многих поколений женщин", - отмечала модель Элизабет Каналис.

Моника Белуччи

Еще одна итальянка - актриса Моника Белуччи также считается одной из самых красивых женщин в мире. Ее привлекательность сочетает в себе изящество, страсть и загадочность, что делает ее иконой красоты уже много лет.

Кстати в 2024 году портал ListChallenges признал Монику самой красивой актрисой всех времен.

Напомним, ранее было названо 5 самых красивых женщин Украины.

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