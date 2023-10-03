На последнем месте оказалась певица, которую неоднократно обвиняли в том, что она "переобулась" после 24 февраля 2022 года.

Блогеры Александр Крупа и Тарас Тестер в своем подскасте "Besida Project" назвали пять самых красивых женщин Украины. Среди них одна актриса и четыре певицы.

Так, на первом месте оказалась звезда сериалов "Крепостная" и "Клятва врача", главная героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина.

На второе место блогеры поставили солистку группы The Hardkiss Юлию Санину, которая к тому же в этом году стала тренером вокального шоу "Голос країни-13".

Закрывает тройку лидеров певица Тина Кароль. Стоит отметить, что Кароль неоднократно становилась лучшей певицей, а также получала звание самой красивой женщины в рамках разных премий.

Четвертое место в этом рейтинге заняла Настя Каменских. Певица прославилась не только в Украине, но и в Латинской Америке. В начале полномасштабного вторжения она осудила преступный режим Кремля и начала выступать на благотворительных концертах. Более того, она полностью отказалась от своих русскоязычных песен, как и Тина Кароль.

Последнее пятое место заняла Вера Брежнева. С начале большой войны она уехала из России в Польшу, где помогала украинским беженцам. Она с первых дней поддерживает Украину, несмотря на то, что в одном из интервью говорила, что не является украинской певицей, хоть здесь и родилась.

Напомним, 11-летний сын Ксении Мишиной прыгнул со второго этажа.

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