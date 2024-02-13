Женщина очень волнуется за родных.

Украинская актриса Виталина Библив, которая известна по сериалам "Женский врач", "Две матери", "На линии жизни" и многим другим киноработами, рассказала о своих родственниках, которые сейчас находятся в оккупации.

"У нас нет ни одного человека, которого бы не задела война. У меня тетя с дядей в оккупации уже больше года. С ними нет связи и мы уже две недели не знаем, как они и что они. Они в Херсонской области", - со слезами на глазах сказала Виталина в интервью журналистке Алине Доротюк.

Она также добавила, что очень волнуется за родственников. Сейчас для нее нет "хороших русских", хотя она имеет там много знакомых и родню по папиной линии.

"Были знакомые там. Одна уехала из России, я до сих пор с ней общаюсь. С другими - я прекратила общение. О чем можно с ними говорить?" - отметила женщина.

Виталина также высказала свои мысли относительно довоенной жизни, которую, к сожалению, нельзя вернуть.

"Да, у нас было прекрасное прошлое: встречи, свадьбы, дни рождения, мы ездили друг к другу, летали, но сейчас такие реалии. Все это печально. У нас уже больше никогда не будет такой жизни, какая была до войны", - сказала актриса.

Напомним, ранее Виталина Библив рассказывала о родственниках в России, которые поддерживают политику кремлевского диктатора.

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