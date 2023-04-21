Дело о непреднамеренном убийстве украински Галины Гатчинс расследуют с осени 2021 года.

С американского актера Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве украинки Галины Гатчинс. Несчастный случай произошел в октябре 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина".

Тогда Болдуин выстрелил в оператора Гатчинс из реквизитного оружия, думая, что оно не заряжено. Следствие пытается установить то, каким образом заряженное оружие оказалось на съемочной площадке.

О снятии обвинений с Алека Болдуина сообщает BBC.

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"Это решение не освобождает Болдуина от уголовной вины, и обвинения могут быть предъявлены повторно. Наше дальнейшее расследование будет продолжаться", – сказано в заявлении прокуроров Нью-Мексико Кари Морриси и Джейсона Льюиса.

Также известно, что в последние несколько дней по делу появились новые факты, которые требуют дополнительного расследования.

Ранее УНИАН писал, что Алек Болдуин заявил, что родные убитой им украинки требуют денег. По данным журналистов, сестра и родители Галины Гатчинс требуют от Болдуина выплаты компенсации, объясняя, что смерть украинки отразилась на их условиях жизни.

Также появилась информация о том, что в США возобновляют съемки фильма "Ржавчина" с Болдуином.

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