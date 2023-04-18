Галина Гатчинс была убита осенью 2021 года на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

Известный голливудский актер Алек Болдуин, который в 2021 году из реквизитного оружия убил кинооператора из Украины Галину Гатчинс, заявил, что родные женщины хотят нажиться на ее смерти. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным журналистов, сестра и родители Галины Гатчинс требуют от Болдуина выплаты компенсации, объясняя, что смерть украинки отразилась на их условиях жизни.

Адвокат семьи Хатчинс Глория Оллред заявила, что если бы Галина была жива, то она бы смогла перевезти своих родных из Украины в США, где те чувствовали бы себя безопасно. О какой сумме выплат идет речь - не сообщается.

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Актер не согласен со всеми претензиями, поэтому выплачивать ничего не будет. Болдуин заявляет, что родные покойной кинооператорши просто хотят нажиться на ее смерти и "вводят следствие в заблуждение".

"Потеря дочери и сестры, безусловно, болезненна при любых обстоятельствах. Тем не менее, истцы находились на расстоянии от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти. У них нет реальных оснований для иска против ответчиков. Это действие вводит следствие в заблуждение", - заявил журналистам адвокат Алека Болдуина.

Напомним, Галина Гатчинс была застрелена в октябре 2021 года на съемочной площадке фильма "Ржавчина" из реквизитного оружия. На данный момент следствие устанавливает каким образом на площадке оказался заряженный пистолет.

Также УНИАН писал, что на Алека Болдуина подали в суд еще три члена съемочной группы фильма "Ржавчина".

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