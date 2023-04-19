Работа над фильмом будет возобновлена уже завтра, 20 апреля.

В США возобновляют съемки скандального фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином. В 2021 году актер выстрелил из реквизитного оружия, в результате чего погибла украинка - оператор Галина Гатчинс.

Однако теперь, после множества разбирательств и судов, во время которых Болдуин пытался достичь договоренностей с родственниками погибшей украинки, съемки продолжатся. По данным CNN, уже завтра, 20 апреля, работа над фильмом возобновится.

Съемки будут проходить на киноранчо в Монтане, ранее фильм снимали в Нью-Мексико. Об этом изданию сообщили в Rust Movie Productions

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Как известно, продюсером фильма будет супруг погибшей украинки. Это было указано в договоренностях между Болдуином и семьей Гатчинс. Помимо этого, режиссер Джоэл Соуза, который также был ранен в тот день, продолжит работу над кинокартиной.

"Фильм должен быть завершен в рамках соглашения с Мэтью Гатчинсом в качестве исполнительного продюсера. По словам Rust Movie Productions, Болдуин и Соуза также вернутся, чтобы закончить проект. В феврале на производстве фильма было объявлено, что съемки не будут проходить на его первоначальном месте, на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико", - добавили в CNN.

Напомним, ранее стало известно, что родные украинки Гатчинс требуют деньги у Алека Болдуина. Актер заявил, что семья погибшей хочет нажиться на ее смерти.

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