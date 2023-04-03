Актер и сценарист "Студии Квартал 95" Руслан Ханумак только недавно пережил расставание с Алиной Шаманской, а после - попал в скандал из-за песни "Дика дичка" - его обвинили в сексизме. Сейчас стало известно, что между этими скандалами он успел закрутить новые отношения.
Оказалось, его избранницей стала украинская певица и автор песен Юлия Лущинская, которая прославилась благодаря песне "Гопак". Об этом артисты сообщили, записав видео в TikTok.
"Мы не хотели вам говорить, но мы… парень и девушка! Открываем наш секрет! Как вам новость?" - написала Юлия Лущинская под видео в TikTok.
Реакция соцсетей
- "Бедный парень…"
- "Вам нужно дать музыкальную премию за два самых отстойных трека 2023"
- "Он женат! Очередной хайп?"
- "Они нашли друг друга!"
- "Судя по их творчеству, они идеальная пара!"
Отметим, Юлия Лущинская - украинская певица и автор песен. Творчество певицы ориентировано на украинские мотивы. Руслан Ханумак прославился как актер и комик, но полгода назад решил попробовать себя в музыке. После скандала вокруг песни "Дика дичка" заявил, что завершает музыкальную карьеру.
Напомним, звезда "Квартала" Ханумак после развода поставил крест на личной жизни.