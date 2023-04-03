Его избранницей стала украинская певица и автор песен Юлия Лущинская.

Актер и сценарист "Студии Квартал 95" Руслан Ханумак только недавно пережил расставание с Алиной Шаманской, а после - попал в скандал из-за песни "Дика дичка" - его обвинили в сексизме. Сейчас стало известно, что между этими скандалами он успел закрутить новые отношения.

Оказалось, его избранницей стала украинская певица и автор песен Юлия Лущинская, которая прославилась благодаря песне "Гопак". Об этом артисты сообщили, записав видео в TikTok.

"Мы не хотели вам говорить, но мы… парень и девушка! Открываем наш секрет! Как вам новость?" - написала Юлия Лущинская под видео в TikTok.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Бедный парень…"

"Вам нужно дать музыкальную премию за два самых отстойных трека 2023"

"Он женат! Очередной хайп?"

"Они нашли друг друга!"

"Судя по их творчеству, они идеальная пара!"

Отметим, Юлия Лущинская - украинская певица и автор песен. Творчество певицы ориентировано на украинские мотивы. Руслан Ханумак прославился как актер и комик, но полгода назад решил попробовать себя в музыке. После скандала вокруг песни "Дика дичка" заявил, что завершает музыкальную карьеру.

Напомним, звезда "Квартала" Ханумак после развода поставил крест на личной жизни.

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