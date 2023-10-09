Российские СМИ обнародовали фотографию мужчины, который неоднократно был замечен в компании артиста-путиниста Филиппа Киркорова. Они вместе отдыхают и часто появляются на светских мероприятиях.
Как сообщают пропагандисты, у Киркорова с этим мужчиной очень близкие отношения.
Так, Максим Ситник обнародовал свою фотографию в социальных сетях и написал, что после летнего отдыха пришло время поработать.
"Пожалуй хватит отдыхать. Время работать над своим телом. Творить что-то новое. Забиться тату. Выучить английский. Прочесть 10 книг", - подписал он снимок.
Конечно, пропагандисты не смогли удержаться и "похвалили" его за такое стремление к "работе".
"Вы только гляньте на ударника труда! Сразу после летнего отдыха в тяжёлую работу. Я теперь тоже хочу быть женой Филиппа", - пишут Telegram-каналы.
Напомним, Филипп Киркоров несколько раз был женат. Одной из его супруг была Алла Пугачева. Однако близкие к его окружению люди говорят, что у артиста нетрадиционная ориентация.
Более того, актер Алексей Панин в интервью Ксении Собчак признался, что у него был секс с Киркоровым. Также о знаках внимания со стороны путиниста рассказывали украинские знаменитости.