Им оказался Максим Ситник.

Российские СМИ обнародовали фотографию мужчины, который неоднократно был замечен в компании артиста-путиниста Филиппа Киркорова. Они вместе отдыхают и часто появляются на светских мероприятиях.

Как сообщают пропагандисты, у Киркорова с этим мужчиной очень близкие отношения.

Так, Максим Ситник обнародовал свою фотографию в социальных сетях и написал, что после летнего отдыха пришло время поработать.

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"Пожалуй хватит отдыхать. Время работать над своим телом. Творить что-то новое. Забиться тату. Выучить английский. Прочесть 10 книг", - подписал он снимок.

Конечно, пропагандисты не смогли удержаться и "похвалили" его за такое стремление к "работе".

"Вы только гляньте на ударника труда! Сразу после летнего отдыха в тяжёлую работу. Я теперь тоже хочу быть женой Филиппа", - пишут Telegram-каналы.

Напомним, Филипп Киркоров несколько раз был женат. Одной из его супруг была Алла Пугачева. Однако близкие к его окружению люди говорят, что у артиста нетрадиционная ориентация.

Более того, актер Алексей Панин в интервью Ксении Собчак признался, что у него был секс с Киркоровым. Также о знаках внимания со стороны путиниста рассказывали украинские знаменитости.

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