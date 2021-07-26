В доме Бейонсе и Jay-Z произошел пожар.

В доме американской певицы Бейонсе и ее супруга Jay-Z, стоимость которого достигает 2,4 миллиона долларов, произошел пожар.

По данным издания New York Post, возле дома звездной четы во время пожара заметили подозрительного человека. А в самом доме полицейские обнаружили канистру с бензином.

Отмечается, что пожар начался, скорее всего, с кухни, так как именно там нашли канистру с бензином, а в духовке - книги. Также известно, что на место происшествия прибыли 22 пожарника, которые ликвидировали огонь за 2 часа.

Читайте такжеЛобода прилетела в Украину поздравить Анатолия Анатолича с рождением сына

"Если бы спасатели не попали туда вовремя, все могло быть намного хуже. Это исторический дом", - сказал представитель пожарной службы, добавив, что в результате случившегося никто не пострадал, а эвакуация не потребовалась.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич