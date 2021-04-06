Фанаты в восторге от творчества рэперши.

Украинская исполнительница alyona alyona опубликовала в Instagram новый снимок.

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Рэперша сделала коллаж с известной певицей Бейонсе. alyona alyona предстала на снимке в спортивном комбинезоне, черной рубашке, босоножках на каблуке и солнцезащитных очках. При этом она полностью скопировала стиль Бейонсе.

Такой серией снимков alyona alyona решила показать, что красотка есть в каждом из нас. И прятать ее совсем не нужно.

"Когда качаю зал, но не качаю пресс - я слышу шум", - подписала фото исполнительница.

"Бомба-граната", "У нас есть своя Beyonce, даже лучше", "Дело не в теле, дело внутри", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич