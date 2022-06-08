Британский артист уже подал заявку на выступление.

Известный британский певец Робби Уильямс сказал, что желает выступить на Евровидении-2023, которое должно пройти в Украине благодаря победе Kalush Orchestra. Об этом сообщает издание The Mirror.

Известно, что артист уже подал свою кандидатуру.

"Я уже предложил свое выступление, но не как участник от Великобритании, а для интервального акта. Раньше я не думал о таком выступлении, пока Джастин Тимберлейк и Мадонна не выступили на "Евровидении". Так что я решил вписать свое имя. Да, я слышал, что конкурс может состояться в Украине, но все равно поеду. Я действительно люблю "Евровидение", - сказал музыкант.

Для справки: В 2022 году Евровидение прошло в Турине. Украинская группа Kalush Orchestra представила на конкурсе песню "Stefania", с которой они одержали рекордные 631 балл. Россию и ее делегацию на мероприятие не пустили, однако шумихи навел приезд Филиппа Киркорова. Рашист заявил, что прибыл по "специальному приглашению организаторов". В свою очередь организаторы конкурса заявили - Киркорова не приглашали.

Напомним, лидер группы Kalush Orchestra продал легендарную розовую панаму, чтобы помочь Украине.

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