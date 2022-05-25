Головной убор, в котором Олег Псюк победил на Евровидении, выставлен на аукцион. Перечислить можно даже 5 евро.

Украинская группа Kalush Orchestra, которая победила на Евровидении 2022 с песней "Stefania", обещала продать свою награду, чтобы помочь украинским военным. На благотворительный аукцион выставили не только стеклянный приз, но и легендарную розовую панаму, которая стала визитной карточной фронтмена группы.

Посредником в благотворительном аукционе выступил шоумен и волонтер Сергей Притула - именно на счет его благотворительного фонда нужно перечислять свои пожертвования.

Чтобы приобрести панаму, нужно сделать вступительное пожертвование в размере 5€ (200 гривен) на банковский счет фонда Сергея Притулы. Чем больше донатов, тем выше шанс победить. Розыгрыш будет длиться до 19:00 28 мая. Победителя выберут рандомно.

Трофей со стеклянным микрофоном получит тот, кто сделает самое большое пожертвование.

Напомним, ранее стало известно как выглядит и чем занимается Стефания из песни группы Kalush Orchestra.

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