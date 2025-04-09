Артист рассказал, почему решил бороться с лишними килограммами таким образом.

Известный британский певец Робби Уильямс впервые рассказал о своем редком заболевании.

В интервью изданию The Mirror артист признался, что в прошлом году хотел похудеть. Однако он решил принимать препараты, с помощью которых быстро можно улучшить форму. Тогда, по словам Робби, он действительно избавился от 13 килограммов. Но после этого у него диагностировали цингу - заболевание, которое развивается на фоне острой нехватки витамина С.

"Я просто прекратил есть, у меня не было аппетита и я не получал питательных веществ", - отметил Уильямс.

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Певец подчеркнул, что худеть он решил из-за того, что имеет дисморфию тела (это психическое расстройство, при котором люди становятся одержимыми незначительным несовершенством или несуществующим недостатком тела, - УНИАН). Поэтому, когда он стал слишком худощавым, то был счастлив.

"С дисморфией тела, когда люди говорят, что они обеспокоены тем, как ты выглядишь, ты говоришь: "Я достиг этого". Когда люди говорят: "Мы волнуемся, что ты слишком худой". То приходит в голову: "Джекпот, я достиг своего", - добавил музыкант, но не отметил, как сейчас чувствует себя и как лечит цингу.

Напомним, ранее ведущий Алексей Суханов впервые раскрыл свой неизлечимый диагноз, с которым живет уже пять лет.

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