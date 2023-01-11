Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко с первых дней полномасштабной войны в Украине цинично молчит обо всех зверствах российских оккупантов.
Она продолжает транслировать "идеальную жизнь", показывая свой быт, гардероб и развлечения. Сейчас она решилась поговорить на тему патриотизма.
В своем Telegram-канале Регина привела в пример цитату советского и российского историка Дмитрия Лихачева о разнице между патриотизмом и национализмом. Вот что написала предательница:
"Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом - любовь к своей стране, во втором - ненависть ко всем другим".
В ее Telegram-канале отключена возможность писать комментарии, поэтому сложно узнать мнение ее аудитории по этому поводу.
Что Регина Тодоренко говорит о войне
Коренная одесситка после 24 февраля 2022 года цинично умалчивает зверства россиян на территории родной страны. Многие ее украинские коллеги в первые дни полномасштабной войны обращались к ней с просьбой говорить правду о происходящем, но та решила предать свою страну.
Напомним, Тодоренко внезапно вспомнила об отце из Одессы, которого просила не звонить ей.