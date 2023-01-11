Одиозная певица и телеведущая с первых дней полномасштабной войны дает своим поклонникам понять - на эту тему она говорить не будет.

Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко с первых дней полномасштабной войны в Украине цинично молчит обо всех зверствах российских оккупантов.

Она продолжает транслировать "идеальную жизнь", показывая свой быт, гардероб и развлечения. Сейчас она решилась поговорить на тему патриотизма.

В своем Telegram-канале Регина привела в пример цитату советского и российского историка Дмитрия Лихачева о разнице между патриотизмом и национализмом. Вот что написала предательница:

Видео дня

"Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом - любовь к своей стране, во втором - ненависть ко всем другим".

В ее Telegram-канале отключена возможность писать комментарии, поэтому сложно узнать мнение ее аудитории по этому поводу.

Что Регина Тодоренко говорит о войне

Коренная одесситка после 24 февраля 2022 года цинично умалчивает зверства россиян на территории родной страны. Многие ее украинские коллеги в первые дни полномасштабной войны обращались к ней с просьбой говорить правду о происходящем, но та решила предать свою страну.

Напомним, Тодоренко внезапно вспомнила об отце из Одессы, которого просила не звонить ей.

Вас также могут заинтересовать новости: