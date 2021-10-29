Певица украинского происхождения, которая работает и живет в России, Ани Лорак прошлась по городским улицам и устроила импровизированную фотосессию на телефон.
Свежие кадры певица выложила на своей Instagram- странице.
Для городской прогулки звезда российской эстрады выбрала классический тренч насыщенного зеленого цвета, кремовый теплый гольф и кожаные ботфорты на высоком каблуке.
Осенний лук артистка дополнила серьгами, несколькими кольцами и ярким красным клатчем.
Новый образ певицы аудитории фанов понравился.
- Какая обувь!
- Вам подходит осень! Очень ждем премьеру альбома. Спасибо, что не прекращаете радовать!
- Каролина, вау! Какие атмосферные фотографии. Вы очень красивая! Нравится ваш стиль, красавица
- Каролина, что вы творите? Настоящая Дева
Как писал УНИАН, ранее Лорак снялась в черном лаконичном наряде. В сексуальном корсете и коротких шортиках певица выгодно подчеркнуло подтянутую фигуру и стройные ноги.
На другой день певица надела черные спортивные лосины, топ с длинным рукавом, кроссовки и зеленую жилетку, которая стала ярким акцентом в ее образе. Дополнила она такой "лук" темными солнцезащитными очками.
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