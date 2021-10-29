Новый образ певицы аудитории фанов понравился.

Певица украинского происхождения, которая работает и живет в России, Ани Лорак прошлась по городским улицам и устроила импровизированную фотосессию на телефон.

Свежие кадры певица выложила на своей Instagram- странице.

Для городской прогулки звезда российской эстрады выбрала классический тренч насыщенного зеленого цвета, кремовый теплый гольф и кожаные ботфорты на высоком каблуке.

Осенний лук артистка дополнила серьгами, несколькими кольцами и ярким красным клатчем.

Новый образ певицы аудитории фанов понравился.

Какая обувь!

Вам подходит осень! Очень ждем премьеру альбома. Спасибо, что не прекращаете радовать!

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Как писал УНИАН, ранее Лорак снялась в черном лаконичном наряде. В сексуальном корсете и коротких шортиках певица выгодно подчеркнуло подтянутую фигуру и стройные ноги.

На другой день певица надела черные спортивные лосины, топ с длинным рукавом, кроссовки и зеленую жилетку, которая стала ярким акцентом в ее образе. Дополнила она такой "лук" темными солнцезащитными очками.

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Автор: Виолетта Орлова