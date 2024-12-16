К счастью, с ней все в порядке.

Журналистка Рамина Эсхакзай посетила Покровск для своего нового сюжета о войне в Украине и военных, которые уже почти три года защищают наши границы от российских оккупантов.

Однако во время своего визита она попала под вражеский обстрел. Об этом Эсхакзай рассказала на своей странице в Instagram.

"Оператор скинул глянуть подводку. Почему-то смотреть еще страшнее, чем было там. Хотя там было страшно. Хорошо, что все прошло хорошо. Напомню, что там живут люди и наши военные ежедневно слышат еще более страшные звуки и видят все ужасы вблизи", - прокомментировала видео ведущая.

Отметим, враг находится в двух километрах до окраин города Покровск. В городе проживает примерно 11 тысяч человек - без воды, тепла, электроэнергии.

Напомним, ранее Сергей Жадан рассказал, как попал под обстрел.

"Немного попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прихода, ракеты, скорее всего. Мужики идут по улице, лениво попивая пивко (где только взяли?), даже не оглядываются на взрывы, хотя упало совсем рядом. Берегите себя, дорогие братья и сестры", - рассказал он ранее.

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