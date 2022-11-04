Автор YouTube-канала "Ходят слухи" решилась на септопластику.

Известный блогер и журналист Рамина Эсхакзай дала интервью Анне Олицкой и рассказала о своем состоянии сейчас. Звезда призналась, что из-за стрессов на фоне войны у нее сильно ухудшилось здоровье - появилось акне и перхоть. Также она набрала лишний вес. Вот что рассказала Рамина:

"Я на стрессе реально набрала вес, у меня появилось акне, у меня появилась перхоть. Это ужас. И я сейчас пользуюсь специальными средствами, которые мне выписала дерматолог для того, чтобы кожа была такой, как до войны, специальный шампунь использую".

Также блогер добавила, что недавно перенесла операцию. Как уточнила Эсхакзай, данная проблема беспокоила давно, но именно сейчас она решилась на то, чтобы ее устранить:

"Во время войны я задумалась, что, может, пора уже нормально дышать, и попросила подписчиков посоветовать мне врача. Эта операция стоила 40 тысяч гривен. Это и септопластика (выравнивание перегородки носа, - ред.), и вырезание кисты, и обжиг азотом. Я решила заняться здоровьем, потому что думаю, если умру, то хоть подышать надо нормально".

Интервью Рамины: видео

Напомним, автор "Ходят слухи" Рамина не сдержала слез, говоря о женихе, который пошел воевать за Украину.

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