Она говорит, что думала об усыновлении.

Украинская блогерша Рамина Эсхакзай неоднократно говорила, что не хочет самостоятельно рожать детей, однако ее посещают мысли об усыновлении.

В интервью Дмитрию Гордону она сказала, что, скорее всего, сама не хочет рожать из-за пережитого непростого периода. Как оказалось, когда отец Рамины ушел из семьи, ей пришлось взять на себя ответственность за маму и сестру Диану.

По ее словам, в этот непростой жизненный период она была в роли мамы для своей младшей сестры. Она так поступала по отношению к ней, потому что не хотела, чтобы Диана чувствовала себя недолюбленной.

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Дмитрий Гордон, в свою очередь, отметил, что Рамина захочет родить ребенка, когда встретит мужчину и полюбит его по-настоящему. Блогерша ответила, что это стереотип.

Стоит отметить, что девушка неоднократно говорила, что готова к отношениям с мужчиной, у которого уже есть дети.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай вспомнила о жизни в России и сказала, что думала остаться жить и работать в Москве. Однако вскоре она поняла, что это была ее ошибка, за которую ей пришлось расплачиваться после полномасштабного вторжения.

По ее словам, в сети ей начали писать о том, что это она виновата в войне. Как призналась знаменитость, ее даже посещали мысли о суициде.

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