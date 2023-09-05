По ее словам, в 2014 году у нее был ветер в голове.

Блогерша Рамина Эсхакзай после участие в шоу "Холостяк", в 2014 году, решила отправиться в Москву на актерские курсы. Там же она создала свой YouTube-канал "Ходят слухи".

В интервью Дмитрию Гордону она сказала, что в тот момент она даже думала остаться в России, так как к ней начали приходить на интервью российские звезды, она работала на рынок страны-агрессора.

"В Москве я снимала квартиру с подругой. Были мнения остаться в Москве, особенно когда россияне начали идти ко мне на интервью, и я была и на этом рынке, и на том… Они просто хотели использовать украинскую аудиторию, чтобы продвигать свои нарративы", - сказала блогерша.

Видео дня

Сейчас Рамина признается, что у нее был ветер в голове. Она говорит, что ее ошибочное мнение относительно РФ - это трагедия. Девушка добавила, что после начала полномасштабной войны ей писали, что это она виновата во вторжении РФ в Украину. Для ее психики это был тяжелый период.

"Когда пишут, что из-за тебя началась война, для моей психики – это трагедия. То, что я ошибалась – это трагедия. Я думала, что я не хочу жить. Думала, что было бы круто не проснуться. Психика была максимально напряжена", - сказала блогерша.

Стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года Рамина Эсхакзай часто ездила в "горячие" точки. Она не только снимает сюжеты о военных, но и активно помогает армии ВСУ. Блогерша регулярно постит сборы и сама донатит.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай поразила кадрами из Авдеевки.

Вас также могут заинтересовать новости: