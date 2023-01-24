Девушка очень испугалась. К счастью, она была не одна.

Украинская блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай показала видео из города-крепости Бахмута, где попала под артиллерийский обстрел.

На своей странице в Instagram она рассказала, что очень испугалась. А ребята, которые были вместе с ней, более спокойно отреагировали, так как уже привыкли работать в таких условиях.

"Я впервые попала под артиллерийский обстрел, испугалась. Ребята-операторы уже не первый раз работают на таких направлениях, поэтому у них другая реакция. Если бы рядом со мной не было наших военных, я бы не знаю, что делала! А Женя (возлюбленный Рамины, - УНИАН) еще подкалывать меня успевал", - написала девушка.

Видео дня

Она попросила поклонников не переживать за нее, так как она уже едет в Киев.

Реакция сети на видео Рамины

"Боже, какая вы сильная женщина"

"Спасибо за то, что не побоялись посетить мой родной город"

"Вы - пример для многих журналистов. Спасибо за правду и искренность"

"Спасибо, Рамина, что, несмотря на страх, вы все равно идете и все показываете"

"Мне даже через экран телефона страшно за вас. Не делайте так больше"

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай перенесла операцию на лице.

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