Российские артисты решили спеть о "маяках" и "моряках".

В РФ выдали очередной пропагандистский клип. В этот раз песню для оккупантов записали путинисты Григорий Лепс, Юлия Чичерина и Влад Маленко. Трек получил название "Русские маяки".

Лепс зачитал рэп и визжал о "фронтовиках", при этом на видео были показаны исторические персонажи. Вся "картинка" была в красных оттенках, даже вода и небо были "кровавыми".

Свой трек россияне выпустили ко дню так называемого "присоединения новых регионов" - временно оккупированных территорий Украины, которые РФ пока что называет своими. Путинисты решили поддержать оккупантов и подыграть пропаганде Кремля.

Однако трек не оценили даже россияне. "Кровавый" клип возмутил многих пользователей. В комментариях под видео на странице Лепса в Telegram появляется критика, но негатив быстро "исчезает". Однако некоторые мнения все же остаются. Так, юзеры пишут:

"Если честно, не очень, зачем он согласился на эту лабуду"

"Они тявкают как-то неубедительно и вяло"

"Кровь пронизывает весь клип, жутко"

"Какие маяки! М*даки вы и все, кто к этому причастен"

"Визжит, словно черт, противно слушать и даже смотреть без звука".

Путинисты Лепс и Чичерина выпустили "кровавый" клип для оккупантов - видео

Что Лепс говорит о войне

Путинист поддерживает кровавый кремлевский режим и открыто хвалит оккупантов. Лепс публично заявлял, что готов платить российским военным за подбитую украинскую технику, а именно за танки Leopard.

При этом артист выступает на пропагандистских концертах и хвалит путинский режим. Из-за этого его концерты в Казахстане начали отменять. А после этого стало известно, что Лепс живет в нищете.

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