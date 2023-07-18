Видимо, в России его не балуют заработками.

Российский певец, поддерживающий полномасштабное вторжение РФ в Украину, Григорий Лепс пожаловался на безденежье. 16 июля он отмечал свой день рождения, на котором у него спросили о его мечте.

Казалось бы, артист мог ответить, что мечтает о прекращении войны, о хорошей старости, о том, чтобы его дети прожили более счастливую жизнь, чем он сам. Однако Лепс сказал лишь о деньгах.

"Раздать долги и заработать еще миллионов сто долларов", - резко ответил певец.

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Вероятно, в России Лепса не балуют заработками. Несмотря на то, что он постоянно подыгрывает российской пропаганде и выступает на концертах, денег ему все равно не хватает.

Позиция Григория Лепса по войне в Украине

С самого начала полномасштабного вторжения Лепс поддержал агрессию России. Более того, он на пару с путинистом Николаем Басковым заявил, что будет вознаграждать оккупантов за каждый подбитый танк Leopard. Он пообещал выплачивать захватчикам по миллиону рублей за каждый танк.

Стоит отметить, что недавно должен был состояться концерт Лепса в Казахстане, однако в последний момент организаторы отменили его выступление в связи с тем, что артист поддерживает кровавый режим Кремля.

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