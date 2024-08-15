В сети показали любовника артиста.

Известный российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает путинский режим и войну в Украине, неожиданно показался в объятиях мужчины. 57-летний пропагандист решил попробовать что-то новое для себя и провел время в компании другого россиянина в Греции.

Оказалось, что марионетка Кремля прилетел на отдых не сам. Вместе с ним был российский визажист Алишер. Именно он и опубликовал фото с Киркоровым в Instagram. Мужчины позировали на камеру, обнявшись, на фоне невероятных пейзажей Греции.

В подписи к кадру Алишер отметил, что гримировал путиниста на съемку, а потом они решили сделать кадр на память.

Видео дня

"Итак, наша рабочая командировка в Грецию в самом разгаре. На днях мне посчастливилось создать образ на съемку для народного артиста России", - отметил визажист.

В комментариях подписчики сразу предположили, что Алишер и Киркоров закрутили роман, и посоветовали визажисту держаться подальше от путиниста:

"Береги себя"

"Любит Филлиппок таких голубчиков-мейкаплашмейкеров"

"У Киркорова один вкус на парней"

К слову, еще с 2021 года фанат Кремля Киркоров признан лицом, которое несет угрозу украинской нацбезопасности, и певец находится под санкциями СНБО. Филипп регулярно выражает свою пророссийскую позицию, "молится" на российского диктатора и продолжает выступать в оккупированном Крыму. Также он поддержал вторжение оккупантов в Украину.

Напомним, ранее Филипп Киркоров окончательно сошел с ума. Стало известно, что он натворил.

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