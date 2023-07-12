Российский актер, публично поддержавший войну, не скрывает, что хотел бы сняться в продолжении сериала.

Российский актер Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько в сериале "Сваты", высказался о том, будут ли съемки нового сезона. Оказалось, что он не против. Однако никто снимать сериал не планирует.

По словам актера, который поддерживает оккупантов, зрители ждут продолжения. Сам Добронравов считает, что все решат "молитвы" людей.

"Зрители хотят продолжения и на этом фоне сочиняют разные версии. Но, если молитвы зрителей будут настолько сильны… Ведь и нам очень хочется, чтобы эта история продолжилась. Мы же встречаемся с ребятами из этого проекта. Думаю, если Господь так управит, что будет предложение о продолжении "Сватов", значит, оно появится. А пока нет. Это просто слухи и мечты зрителей", - цитируют актера росСМИ.

Видео дня

Однако каким Добронравов видит продолжение "Сватов" на фоне того, что он и некоторые другие артисты из сериала поддержали войну против Украины - он не объяснил.

Кто из "Сватов" оказался путинистом

Сериал "Сваты", который снимала украинская студия "Квартал 95", полюбился многим зрителям. Однако после 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну, все изменилось.

Так, некоторые артисты-россияне поддержали путинский режим. Татьяна Кравченко утверждала, что даже могла бы пойти на фронт и лечить оккупантов, но ей "не позволил возраст". Помимо этого, она оскорбила свою "внучку" по сериалу - актрису Анну Кошмал, которая осудила войну.

Также путинистами оказались Федор Добронравов, Олеся Железняк и Инна Королева. Однако не все актеры-россияне из "Сватов" поддержали войну. К примеру, Александр Феклистов, сыгравший в сериале Сан Саныча, признал, что ему стыдно за все происходящее.

Вас также могут заинтересовать новости: