По словам певицы, еще в прошлом диктатор умел притворяться.

Известная певица Лайма Вайкуле честно сказала, что думает о президенте РФ Путине. По словам артистки, она знакома с ним давно, а сейчас видит, что диктатор "сошел с ума".

"Он просто сошел с ума. Вы понимаете, что он на себя взял невероятную ответственность!.. Он в ответе не только перед людьми, он в ответе перед каждым деревцем, перед каждой лисицей, зайчиком, муравьем, он в ответе перед всей планетой. Потому что он уничтожает не просто Украину, не просто людей, он уничтожает то, что создал Бог", - рассказала Вайкуле в интервью Наталье Мосейчук.

Певица отметила, что Путин взял на себя страшный грех. При этом она не понимает, как диктатор не боится всей ответственности за свои поступки.

"Это невероятная ответственность, страшнейший грех, вот так скажем... Я смотрю, иногда в новостях показывают, Путина, и я думаю, ну сколько может этот человек в себя вселить греха, сколько в нем греха, он совсем не боится. Значит, он сошел с ума", - заявила артистка.

Вайкуле рассказала, что много лет назад, когда она познакомилась с Путиным, тот оставлял "хорошее впечатление". Но певица отметила, что уже тогда он умел притворяться.

"Я была знакома, мы выступали перед всеми президентами, когда началась перестройка... Путин, в частности оставлял хорошее впечатление, он хорошо умел притворяться. Но это все уже теперь неважно. Если даже он хоть что-то сделал хорошее, оно все перечеркнуто сегодня", - добавила Вайкуле.

Напомним, ранее певица, поддерживающая Украину и выступающая против путинского режима, "разнесла вдребезги" всех российских артистов. Вайкуле отметила, что им нужны лишь деньги.

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