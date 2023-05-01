Примадонна опубликовала новое видео и раскрыла свои планы.

Известная певица Алла Пугачева вывезла детей из Израиля. Примадонна рассказала о том, куда они отправятся, а также показала сына и дочь на новом видео.

Оказалось, что певица и дети летят в Париж. Они решили отправиться во Францию не просто так. Там Пугачева планирует отвести детей в "Диснейленд", а также встретиться со своим мужем Максимом Галкиным, который активно гастролирует по миру.

Пугачева уже показала фото из самолета. Ее дети улыбались на камеру и явно были рады новому путешествию. Лиза растет копией Пугачевой, а Гарри очень похож на Галкина.

Видео дня

На новом видео дети Пугачевой рассказали о том, что же они берут с собой в поездку. Лиза решила ограничиться небольшим количеством вещей, а вот ее брат Гарри взял с собой целый чемодан.

Мальчик любит гаджеты, потому он не смог поехать в Париж без своего компьютера. Также он везет подарок для папы и не забывает о своей "коллекции". Как оказалось, Гарри собирает пробки.

Пугачева не показывала себя, но активно комментировала происходящее в кадре. Певица весело смеялась и мило общалась со своими детьми.

Новое видео с детьми Пугачевой

Реакция комментаторов

Пользователи сети были рады увидеть новое видео. Они поблагодарили Пугачеву за то, что она делится с фанатами информацией о своей жизни. На фоне слухов о том, что Примадонна собирается уезжать из Израиля якобы из-за проблем со здоровьем, рассказ о поездке в Париж успокоил поклонников. Они пишут:

"Алла Борисовна, выкладывайте почаще такие видео! Ваш голос даже за кадром - целебный! Возвращает веру, надежду и желание жить"

"Прекрасные и хорошо воспитанные дети, радостные, не то, что у Киркорова, вечно чем-то недовольные избалованные дети"

"Какой у вас голос расслабленный и счастливый! Как же это радует".

Последние новости о Пугачевой

Недавно СМИ заявили, что Примадонне придется переехать в Юрмалу. Там она якобы будет жить, пока в Израиле не пройдет жара. По слухам, Пугачевой сложно переносить такую погоду из-за "проблем" со здоровьем.

Помимо этого, стилист, называющий себя другом Пугачевой, заявил, что она спланировала свои похороны и попросила лишь об одном. Певица, по словам "инсайдера", мечтает о тайных похоронах, чтобы никто не знал, где будет находиться ее тело.

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