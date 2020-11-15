Поклонники осыпали звездную пару комплиментами и пожеланиями долгой супружеской жизни. Многие пишут, что в кадре Пугачева выглядит моложе Галкина.

Известный шоумен Максим Галкин порадовал своих фанатов новым фото с супругой Аллой Пугачевой.

Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram. "19 лет вместе ❤️", - подписал кадр муж Примадонны.

На фотографии супруги выглядят, будто ровесники: Алле Борисовне - 71 год, Галкину - 44. В кадре Пугачева предстала в светло-голубой рубашке и вязаном кардигане. Певица распустила волнистые волосы и нанесла неброский макияж.

На опубликованном фото Галкин приобнял супругу, в кадре они улыбаются и выглядят счастливыми.

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Дети Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013-го на свет появились их дети Гарри и Лиза. Прекрасных двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.

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Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.

В СМИ регулярно появляются "новости-сенсации" о том, что Пугачева умерла. Также журналисты не один раз писали о многочисленных болезнях и пластических операциях Примадонны. Правдой оказалось лишь то, что ей действительно сделали операцию накануне юбилейного концерта, чтобы решить проблему с голосом.

Осенью 2018 года все СМИ облетела новость о том, что Алла Пугачева разводится с супругом Максимом Галкиным. Журналисты утверждали, что юморист закрутил роман с Юлией Барановской. А последняя якобы беременна от него. Но, к счастью, Алла Борисовна и Галкин до сих пор вместе и выглядят они счастливыми.

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Автор: УНИАН