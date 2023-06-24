Примадонна не говорит о своей позиции прямо, но неоднократно делала намеки.

Известная певица Лайма Вайкуле высказалась о своей подруге Алле Пугачевой. Она раскрыла реальную позицию Примадонны по полномасштабной войне РФ против Украины.

По словам Вайкуле, она прекрасно знает, что Пугачева и ее муж Максим Галкин думают обо всех событиях. Певица отметила, что у них одинаковая позиция. Сама Вайкуле, как известно, открыто осуждает войну и поддерживает Украину.

"Я просто знаю их мнение. Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково, одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает и нет доверия - так исчезают друзья и знакомые", - рассказала Вайкуле на шоу "Знаменитости. Без фильтров".

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Помимо этого, певица рассказала, что вскоре встретится с Галкиным и Пугачевой. По словам Вайкуле, уже скоро звездная пара приедет в Латвию, чтобы посетить фестиваль "Рандеву".

Появление Пугачевой на благотворительном концерте, как считает ее коллега, имеет большое значение. Вайкуле отметила, что Примадонна и другие артисты, которых она пригласила на фестиваль, не дадут миру забыть о том, что происходит.

Что Лайма Вайкуле говорит о войне

Лайма Вайкуле не скрывает, что поддерживает Украину. На одном из недавних концертов певица сумела взбесить россиян всего тремя словами. Она подтвердила, что против войны, и сказала: "Мы с Украиной".

Также Вайкуле уже назвала условие, при котором она сможет снова отправиться в РФ. По словам певицы, страна-агрессор должна все признать. Она отметила, что во всем виноват Путин.

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