Блогерша Миро предположила, что Киркоров хочет вернуть Примадонну.

Российская блогерша Лена Миро в комментарии росСМИ рассказала, что Алла Пугачева и Максим Галкин вот-вот могут развестись. В связи с этим путинист Филипп Киркоров хочет якобы вернуться к своей бывшей жене.

Миро отметила, что Киркоров делает пластические операции и всячески омолаживается якобы не из-за новой возлюбленной, о которой он ранее говорил, а именно ради Примадонны.

"Смело предположу, что Алла, возможно, вот-вот освободится. Старая любовь не ржавеет. Помните, как у Бена и Дженнифер все сложилось? Вот и Алка с Филиппом, возможно, воссоединится. А для этого, конечно, нужен новый образ", - цитирует Миро издание "7 дней".

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Отметим, Пугачева и Киркоров поженились в 1994 году. В 2005 они расстались. Общих детей у них нет. Для Примадонны это был уже четвертый брак. После развода с путинистом она закрутила роман с Галкиным, за которого потом вышла замуж. У них двое детей от суррогатной матери.

Напомним, 24 февраля 2022 года Пугачева и Галкин приняли решение уехать из России в Израиль. Это связано с тем, что страна-агрессор развязала полномасштабную войну в Украине, которую они осудили. На данный момент Примадонна не планирует возвращаться в РФ.

При этом недавно Аллу Борисовну все же позвали в Россию. Блогерша Анна Калашникова уверена, что Примадонна - культурное наследние РФ, поэтому она должна оставаться на родине.

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