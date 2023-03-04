Российская блогерша заявила, что Алла Борисовна - очень важная личность, которая должна вернуться.

Аллу Пугачеву, которая высказалась против войны и уехала в Израиль, позвали назад в Россию. Такое заявление сделала блогерша Анна Калашникова, пишут росСМИ.

"Безусловно, Алла Борисовна - важная личность в музыкальной индустрии. И хотелось бы, чтобы она оставалась в России, там, где и стала культурным наследием. И не забывала тех людей, поклонников, которые ее любят и очень боготворят. А таких в России много. Уверена, что часть из них мечтают услышать от Примадонны слова поддержки и ждут скорейшего возвращения, чувствуют себя покинутыми. Так что будем верить в возвращение Аллы Борисовны, и что связь между зрителем и артистом возобновится", - сказала Калашникова.

Комментаторы в социальных сетях не согласились с таким высказыванием блогерши.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Зачем? Зачем она здесь?"

"Никто её уже не ждёт…"

"Никто её не ждёт. Вся её семейка давно живёт за пределами России, все уже граждане других стран! Она уже давно там лечилась и жила, просто Галкин бабло рубил на "Первом". Ну, и она, типа, с ним рядышком с внучатами имитировала семью крепкую!"

Где сейчас Алла Пугачева

Судя по информации в соцсетях, Примадонна с сыном Гарри и дочкой Лизой сейчас живет в Израиле. Там же находится и Максим Галкин, который довольно часто летает по миру с гастролями. В России он больше не выступает.

Напомним, российская блогерша рассказала о реальном состоянии Пугачевой.

Вас также могут заинтересовать новости: