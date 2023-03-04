Аллу Пугачеву, которая высказалась против войны и уехала в Израиль, позвали назад в Россию. Такое заявление сделала блогерша Анна Калашникова, пишут росСМИ.
"Безусловно, Алла Борисовна - важная личность в музыкальной индустрии. И хотелось бы, чтобы она оставалась в России, там, где и стала культурным наследием. И не забывала тех людей, поклонников, которые ее любят и очень боготворят. А таких в России много. Уверена, что часть из них мечтают услышать от Примадонны слова поддержки и ждут скорейшего возвращения, чувствуют себя покинутыми. Так что будем верить в возвращение Аллы Борисовны, и что связь между зрителем и артистом возобновится", - сказала Калашникова.
Комментаторы в социальных сетях не согласились с таким высказыванием блогерши.
Реакция соцсетей
- "Зачем? Зачем она здесь?"
- "Никто её уже не ждёт…"
- "Никто её не ждёт. Вся её семейка давно живёт за пределами России, все уже граждане других стран! Она уже давно там лечилась и жила, просто Галкин бабло рубил на "Первом". Ну, и она, типа, с ним рядышком с внучатами имитировала семью крепкую!"
Где сейчас Алла Пугачева
Судя по информации в соцсетях, Примадонна с сыном Гарри и дочкой Лизой сейчас живет в Израиле. Там же находится и Максим Галкин, который довольно часто летает по миру с гастролями. В России он больше не выступает.
Напомним, российская блогерша рассказала о реальном состоянии Пугачевой.