Девушка по имени Анна рассказала подробности их романа.

Психолог Илья Полуденный недавно "разоблачил" своего коллегу Спартака Субботу и обвинил его в мошенничестве и лжи. Однако, как оказалось, у Полуденного тоже "рыльце в пушку".

Психолог Анна Гопкало рассказала, что Полуденный был ее психотерапевтом и сексуальным партнером, несмотря на то, что это самое главное нарушение этического кодекса психотерапевта.

На своей странице в Instagram девушка призналась, что впервые попала на сеанс к Полуденному в 2017 году после смерти отца.

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"Летом 2018 года группа закончилась, и мы с Ильей поддерживали дружескую и, как мне тогда казалось, с элементами флирта переписку. Мне все-таки не казалось, потому что через год на выездном психотерапевтическом интенсиве у нас начались сексуальные отношения, которые продлились несколько месяцев", - написала девушка.

Она добавила, что изначально ей было все равно на этический кодекс, так как это было ее желание и ее выбор. Но после того, как она сама стала терапевтом, смогла посмотреть на ситуацию с другой стороны. Тогда девушка ощутила отвращение и злость на себя.

Поэтому она заявила, что секс с клиентами недопустим даже после окончания терапии, так как это злоупотребление своим положением по отношению к человеку, который обратился за помощью.

Кроме того, Гопкало уточнила, что есть ряд людей, для которых секс с психотерапевтом может обернуться психологической травмой.

"Долгое время мне было сложно принять тот факт, что я жертва. Я не рассказывала об этом никому из-за стыда, страха и желания защитить Илью. Мне больно думать о том, как этот травматичный опыт повлиял на меня, но после этой истории я впервые в жизни выбрала абьюзивные отношения", - написала психолог.

Однако она уточнила, что этим рассказом не пытается дискредитировать расследование Полуденного, а также она не поддерживает некоторые высказывания и поведения Спартака Субботы.

Скандал со Спартаком Субботой

Известного украинского психолога Спартака Субботу обвинили в отношениях с клиентками. Девушка по имени Анна рассказала, что получила травматический опыт после того, как терапевт намекал ей на отношения.

В конце концов Анна решила прекратить "терапию". Она отказалась от сеансов, однако Суббота предложил ей встретиться уже у него дома. Психолог начал говорить о "статусе" их отношений.

Однако вскоре Спартак сказал девушке, что у него появилась новая пассия. Анна не понимала, что творится, ей было очень больно. Она нашла в себе силы и прекратила общение с Субботой.

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