Сейчас он жалеет о том, что работал на российский рынок.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, сыгравший в таких популярных сериалах как "Крепостная", "Поймать Кайдаша" и других, рассказал, как снимался в клипе российской группы "Ленинград".

Несмотря на то, что это было еще задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину, уже тогда его отец гневно отреагировал на проект, в котором участвовал Тарас.

"Когда я начал активно сниматься в сериалах, папа говорил: "Смотри, я понимаю, ты сейчас снимаешься в российских сериалах, нет украинских, ты хочешь быть актером – это все ясно. Но, чувак, клип "Ленинград", ну камон, это же просто пи*дец", - вспомнил Цымбалюк в интервью Маше Ефросининой.

Видео дня

Он добавил, что пытался объяснить отцу свое решение, однако сейчас понимает, что не нужно было этого делать. Тарас сожалеет о том, что работал на российском рынке.

Особенно это осознание пришло к нему после того, как он узнал позицию фронтмена группы Сергея Шнурова относительно аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Фронтмен "Ленинграда" всегда поддерживал преступный режим Кремля.

"Я ему (отцу, - УНИАН) начал объяснять какие-то такие тезисы, сейчас понимаю, что они абсолютно д*бильные. Я говорил ему, что более качественного материала я вообще не видел здесь в Киеве, никогда таких съемочных дней не было: Hilton, 400 человек массовки, 30 гримеров, костюмеров, очень крутой свет, который использовался здесь у нас несколько раз, потому что никто себе не может позволить это оплатить. Вся съемочная команда – украинская. Выработка человеческая, то есть мы снимаем без всякого напряжения", – объяснил Цымбалюк.

Напомним, ранее актер Цымбалюк "проехался" по мужчинам-беглецам.

Вас также могут заинтересовать новости: