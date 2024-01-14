Денис Путинцев считает, что Анну Асти ждет позорное забвение.

Известный украинский продюсер Денис Путинцев рассказал, почему певица из Черкасс Анна Асти выбрала Россию и зарабатывает кровавые рубли, пока ее родина страдает от российской агрессии.

По словам Путинцева, такая позиция Асти говорит о стратегической недолекости, желании сиюминутных благ, которые дает Россия в виде денег.

"Но, как мы видим, карма ее настигла. Девочка встретила войну в Украине, пряталась в подвалах, видела, что здесь происходит, но тем не менее выехала и продолжила выступать на кремлевских концертах. Насколько мне известно, сейчас ее концерты отменяют, после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не знаю, чем это все закончится..." - сказал Путинцев в интервью УНИАН.

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Он добавил, что Асти удалось стать успешной в РФ только потому, что ее музыка всегда была ориентирована на постсоветский русскоязычный рынок, а не украинский.

Кроме того, Путинцев отметил, что люди из Украины, выбравшие Россию, "сами закапывают себя в землю".

"Они не могут понять одной простой вещи - здесь они предатели, а там они тоже предатели. Там они предатели, манкурты, их просто используют в контексте пропаганды. Вот, пожалуйста, украинские артисты, которые поддерживают Россию и мир во всем мире, голуби летят и так далее. А здесь они н***сты. В любом случае ничем хорошим их карьера там не закончится. Они всегда будут второсортными людьми", - добавил продюсер.

Война изменила все, продолжил Путинцев. И люди, которые остаются в России из-за сиюминутных денег, не обладают достаточным уровнем стратегического IQ, чтобы понять, что их в любом случае ждет забвение.

"И не просто забвение, а позорное забвение. Поскольку то, как они поступили, будучи публичными людьми, иначе как трусостью на меркантильной основе и публичным предательством своей страны не назовешь", - подытожил Путинцев.

Напомним, предательница Анна Асти спасает карьеру после "голой вечеринки". Певицу склоняли публично поддержать войну и выступления перед оккупантами. Впрочем, стороны сошлись на более простых условиях.

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