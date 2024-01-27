Что стало причиной - она не рассказала.

Украинский продюсер Елена Мозговая редко рассказывает что-то о своей личной жизни.

Однако сейчас она решилась приоткрыть завесу, потому что ей поступило сообщение от подписчицы с просьбой дать совет, как действовать в ситуации, если мужчина унижает женщину и поднимает на нее руку.

На своей странице в Facebook Мозговая рассказала, что тоже когда-то состояла в абьюзивных отношениях, однако имя этого мужчины она не стала раскрывать.

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"Хочу вам сказать, что жить с мужчиной, который вас унижает и бьет – нельзя! Я прожила с таким мужчиной много лет и могу сказать, не откладывайте на завтра свой демарш! Бегите и делайте новую жизнь, как бы это ни было трудно", - посоветовала продюсер.

Стоит отметить, что Мозговая четыре раза была замужем. Ее первым супругом был хоккеист Валентин Олецкий, вторым - мужчина по имени Дмитрий, третьим - певец Александр Пономарев. Сейчас Мозговая замужем за Дэвидом Аксельродом.

Напомним, ранее Александр Пономарев вспомнил, как ему изменяла экс-жена Елена Мозговая.

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