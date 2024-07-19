Таким странным способом она решила уйти от состоятельного мужа.

После двух лет с момента рождения ребенка принцесса Дубая Махра, которая является первенцем правителя одного из крупнейших городов в ОАЭ, решила радикально распрощаться со своим партнером.

Почти год продлилась семейная жизнь принцессы в браке с шейхом Мана Бин Мохаммедом Аль Мактумом. После чего женщина решила оставить его.

Она опубликовала соответствующий пост в своем профиле в Instagram.

Видео дня

"Дорогой муж, поскольку ты занят другими спутницами, я этим заявляю о нашем разводе", - подписала пост принцесса.

Более того, она в сообщение вложила исламскую мантру, тройной талак, с фразой:

"Я расстаюсь с тобой, я расстаюсь с тобой, я расстаюсь с тобой".

Собственно, данный способ произнесения мантры не позволяет завершить отношения, поскольку ОАЭ давно отказались от него. Паре все же придется пройти судебный процесс развода.

Также принцесса добавила, что намерена начать отношения с другим мужчиной и уже пересмотрела несколько вариантов.

Накануне обнародования официального заявления, принцесса Махра опубликовала фото с дочерью, которое подписала: "Только мы вдвоем". К тому же монархиня удалила совместные снимки с бывшим мужем.

Вас также могут заинтересовать новости: