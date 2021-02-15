Хотя, как отмечает издание, королевская семья, конечно же, знала эту новость задолго до того, как она стала публичной.

Вчера, в День влюбленных, 14 февраля, принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что они ждут второго ребенка. Королева Елизавета ІІ и вся королевская семья Британии в восторге от этой новости.

Королева от имени всей семьи поздравила внука и невестку с беременностью.

«Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего», — сообщил официальный представитель Букингемского дворца, пишет DailyMail.

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Хотя, как отмечает издание, королевская семья, конечно же, знала эту новость задолго до того, как она стала публичной.

Сообщая публично о своей новости герцог и герцогиня Сассекские поделились трогательным черно-белым снимком, который сделала подруга Меган Маркл Мисан Хэрриман и выложила в своем Twitter.

«Мег, я была на твоей свадьбе, став свидетелем начала этой истории любви. Друг мой, для меня большая честь запечатлеть ее продолжение. Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с радостной новостью!», — подписала она фото.

Ребенок принца Гарри и Меган Маркл станет десятым или одиннадцатым правнуком королевы и герцога Эдинбургского. Все зависит от того, когда родится ребенок Зары Тиндолл, которая также должна родить в 2021 году. В семье дочери принцессы Анны Зары и Майка Тиндоллов ждут появления на свет третьего ребенка.

Напомним, в ноябре в колонке для New York Times Меган Маркл призналась, что в июле 2020 года у нее случился выкидыш.

Напомним, за несколько дней до новости о беременности Меган Маркл королева Елизавета стала прабабушкой в девятый раз. Ей подарила правнука принцесса Евгения.

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Автор: УНИАН