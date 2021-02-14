Меган и Гарри поженились в 2018 году / Фото: REUTERS
Герцог и герцогиня Сассекские ждут второго ребенка.
Читайте такжеНикита Добрынин и беременная Даша Квиткова рассказали, кто у них родитсяОб этом пишет BBC, со ссылкой на представителя пары.
Пара поделилась черно-белой фотографией, на которой Гарри кладет руку на голову беременной Меган.
«Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка», - сказал представитель Гарри и Меган.
фото HARRIMAN
Другие новости о жизни принца Гарри и Меган Маркл
- "Это было личное письмо": Меган Маркл выиграла суд у таблоида
- Меган Маркл не поедет с принцем Гарри на юбилей королевы Елизаветы II - СМИ
- Меган Маркл вычеркнула свое имя из свидетельства о рождении сына
- Меган Маркл выиграла иск против агентства, которое без разрешения фотографировало ее семью
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram