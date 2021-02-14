Первый ребёнок родился у пары в 2019 году.

Герцог и герцогиня Сассекские ждут второго ребенка.

Читайте такжеНикита Добрынин и беременная Даша Квиткова рассказали, кто у них родитсяОб этом пишет BBC, со ссылкой на представителя пары.

Пара поделилась черно-белой фотографией, на которой Гарри кладет руку на голову беременной Меган.

«Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка», - сказал представитель Гарри и Меган.

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Автор: Людмила Жерновская