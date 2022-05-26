Звезда призналась, что целовалась с девушками.

Певица Анастасия Приходько дала интервью Славе Демину. Учитывая недавний скандал, где Ирина Федишин назвала ЛГБТ-сообщество "грешниками", а Приходько об этом высказалась, Слава уточнил, был ли у нее такой опыт. Певица ответила утвердительно.

"У меня? Да! В плане поцелуев с девушками - было", - прокомментировала артистка.

Больше деталей своего прошлого в этом контексте звезда не раскрывала.

Напомним, недавно украинская певица Ирина Федишин сказала, что ЛГБТ-представители - грешники. Такое высказывание спровоцировало грандиозный скандал, на который отреагировала в том числе и Анастасия Приходько.

Приходько отметила, что такое люди не должны сидеть в жюри Евровидения от Украины. Федишин после гомофобного высказывания упрекнула Полякову и Приходько российским прошлым.

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