Певица предала родную Украину, выбрав кровавые рубли.

Опальная певица Анна Асти, которая в начале полномасштабного российского вторжения пряталась в бомбоубежище, а потом вновь уехала в РФ, в годовщину большой войны довела до бешенства всех украинцев.

Она опубликовала видео, на котором поет украинскую песню "Чорнобривці". В описании к видео она добавила строки из песни, в которой поется о том, что глядя на бархатцы, в мыслях появляется мама. Не забыла Асти добавить и строчку, в которой говорится об украинской земле.

Однако на этом цинизм певицы не закончился. Анна добавила дату записи этого видео - 17 мая 2020 года. Вероятно, она это сделала, чтобы не потерять работу в России, где живет последние годы.

Видео дня

Реакция сети на поступок Анны Асти

"Продолжает петь в России, а сегодня об Украине вспомнила"

"Пусть сначала выймет российский х*й изо рта, а потом будет петь на украинском"

"Не имеешь права открывать свой грязный рот"

"Фу, предательница. Гореть тебе в аду"

"Завыла на украинском. Ты родину свою предала"

Стоит отметить, что Дзюба (настоящая фамилия певицы, - УНИАН) занимается в РФ активной деятельностью - выступает, открывает салоны красоты и рестораны. А вот о полномасштабной войне она молчит.

Напомним, ранее Анна Асти на съемках российского шоу устроила громкий скандал.

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