Дочь артиста появилась на свет 15 января.

Известный украинский певец, экс-участник группы "Время и стекло" Позитив, он же Алексей Завгородний, который 15 января впервые стал отцом, поделился новыми кадрами с новорожденной дочкой. В комментариях к фотографиям артиста начались "баталии", на кого же больше похожа кроха.

Новые снимки с малышкой исполнитель опубликовал в своем Instagram. На них он продемонстрировал, как изменилась его жизнь с появлением на свет дочери Марии и как сейчас проходят его будни в статусе отца. В частности, на одном из кадров Позитив показался во время сна с девочкой, а также, как гуляет с ней на улице и укачивает дома.

Кроме того, на нескольких снимках певец, кроме дочери, также показал свою избранницу, которая родила ему ребенка. Танцовщица Юлия Сахневич держала Марию на руках, пока звездный папа готовил для них ужин.

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"Отцовство и отец в капюшоне", - с юмором подписал фото Завгородний.

Под постом знаменитости подписчики Позитива пожелали супругам и крохе крепкого здоровья и счастья, а также засыпали комплиментами новоиспеченных родителей и их дочь.

Однако не обошлось и без "баталий" между поклонниками, на кого больше похожа маленькая Мария. Большинство согласилось с тем, что она похоже на Сахневич:

"Носик дочки - копия мама"

"Как это мило. Счастья вам"

"Вдохновляете на отцовство"

"Какие красивые фото"

"Манюня копия Юлии"

К слову, Алексей и Юлия находятся в отношениях уже более трех лет. Долгое время они скрывали свой роман, который начался после их участия в проекте "Танцы со звездами". В прошлом году они сообщили о своей женитьбе. А уже в этом году стали родителями.

Напомним, ранее Позитив ответил, с какими трудностями столкнулся во время беременности жены. Девять месяцев Юлиной жизни в новом статусе прошли без осложнений, но некоторые прихоти жены певцу нужно было выполнять.

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