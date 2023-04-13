В соцсетях некоторые возмущенные пользователи написали о том, что у юмориста практически не было новых шуток.

Недавно Максим Галкин провел выступление в Канаде. После этого в соцсетях появилась информация о том, что некоторые зрители были недовольны увиденным. Их якобы возмутило то, что юморист выступал со старыми шутками.

"Галкин в Торонто - большое разочарование. Можно было посмотреть в YouTube любое из его выступлений в Израиле или США, и не ходить. Судя по всему, ему давно никто ничего не пишет. Со сцены потянуло заплесневелым совком", - сказано в одной из публикаций.

Сам Галкин пока что не комментировал данную ситуацию. Отметим, что концерт в Торонто состоялся в рамках его масштабного весеннего тура.

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Чем сейчас занимается Максим Галкин

В начале 2022 года семья Галкина выехала из России в Израиль. Именно там находится Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри, пока глава семьи ездит по миру, зарабатывая средства.

Максим выступил против полномасштабной войны в Украине, за что поплатился - у него на родине в РФ его признали "иноагентом", забрав все имущество, зарегистрированное на территории страны-агрессора.

Конечно, многие российские фанаты Галкина стали его хейтить и называть "предателем" после того, как он заявил, что Кремль виновен в многочисленных смертях мирных украинских граждан.

Также УНИАН писал, что Вайкуле заявила, что Галкин может стать следующим президентом РФ.

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