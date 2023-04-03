Такую мысль латышская певица озвучила в интервью россиянке Ксении Собчак.

Латышская певица Лайма Вайкуле в интервью Ксении Собчак заявила, что была бы счастлива, если бы следующим президентом России стал Максим Галкин. Она добавила, что непременно голосовала бы за юмориста и своего близкого друга.

Вайкуле уточнила, что украинский президент Владимир Зеленский, который до своей политической карьеры добился невероятных высот в шоу-бизнесе, показал хороший пример своему российскому коллеге:

"Еще, может быть, Максим будет президентом. А может Алла будет? Вот это было бы чудо! Я бы голосовала за Галкина, и, думаю, россияне бы голосовали. Зеленский показал, как можно. Россияне, подумайте. Максим - не политик, но из него бы получился идеальный президент. Потому что в нем есть все человеческое".

Лайма Вайкуле призналась, что очень близко общается с Максом Галкиным и Аллой Пугачевой. Их дружба началась задолго до переезда звездного семейства в Израиль и начала полномасштабной войны.

"Мы одинаково относимся к хорошему и к плохому. Это, в принципе, то, что объединяет людей", - высказалась Лайма.

Латышская певица восхитилась тем, что Алла и Максим многим пожертвовали ради того, чтобы остаться на стороне правды и не потерять честь.

Напомним, Лайма Вайкуле после слухов о раке появилась без парика.

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