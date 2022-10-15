В этом году стало известно, что артист больше не является частью MOЗGI Entertainment.

Известный украинский артист Алексей Завгородний, который выступает под псевдонимом Positiff, рассказал, почему ушел из MOЗGI Entertainment. Он подчеркнул, что хоть и вышел из продюсерского центра, но поддерживает с ними хорошие отношения и сотрудничает. Деталями исполнитель поделился в интервью "Гончарова Подкаст".

"Я сотрудничаю с ними как с сервисом дистрибуции. Они сейчас больше не как продюсерский центр, а сервис для артистов. К ним может обратиться любой артист и сказать, что ему нужно выпустить песню. Нужно идти дальше. И такой шаг сделал меня сильнее", - сказал он.

По поводу общения с Потапом Positiff добавил, что не состоит с репером в ссоре и практически всегда находится с ним на связи.

"Мы с Потапом общаемся всегда. Так сошлись звезды. Так случилось, есть много причин. Все началось еще с распада "Время и Стекло". Я начал писать свой альбом. Тогда уже была идея, желание вырасти и показать себя как интересного персонажа", – объяснил Positiff.

Напомним, недавно Positiff выпустил песню "Який ти козак", записанную в дуэте со звездой сериала "Школа" Анной Тринчер. Публика восприняла ее хорошо, даже начали выпускать Тик-Токи, но вот не все коллеги оценили творчество артистов. Например, Слава Каминская возмутилась и даже поскандалила с Анной Тринчер.

Анна Трінчер & POSITIFF - Який ти козак

Ранее экс-солист группы "Время и стекло" уже выпустил сольную песню на русском языке. Она получила название "Ничего личного", и была посвящена россиянам, которые убивают мирных украинцев.

POSITIFF — Ничего личного

Также УНИАН писал, что Positiff спел проникновенную дуэтную песню "Додому".

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