Известный украинский артист Алексей Завгородний, который выступает под псевдонимом Positiff, рассказал, почему ушел из MOЗGI Entertainment. Он подчеркнул, что хоть и вышел из продюсерского центра, но поддерживает с ними хорошие отношения и сотрудничает. Деталями исполнитель поделился в интервью "Гончарова Подкаст".
"Я сотрудничаю с ними как с сервисом дистрибуции. Они сейчас больше не как продюсерский центр, а сервис для артистов. К ним может обратиться любой артист и сказать, что ему нужно выпустить песню. Нужно идти дальше. И такой шаг сделал меня сильнее", - сказал он.
По поводу общения с Потапом Positiff добавил, что не состоит с репером в ссоре и практически всегда находится с ним на связи.
"Мы с Потапом общаемся всегда. Так сошлись звезды. Так случилось, есть много причин. Все началось еще с распада "Время и Стекло". Я начал писать свой альбом. Тогда уже была идея, желание вырасти и показать себя как интересного персонажа", – объяснил Positiff.
Напомним, недавно Positiff выпустил песню "Який ти козак", записанную в дуэте со звездой сериала "Школа" Анной Тринчер. Публика восприняла ее хорошо, даже начали выпускать Тик-Токи, но вот не все коллеги оценили творчество артистов. Например, Слава Каминская возмутилась и даже поскандалила с Анной Тринчер.
Анна Трінчер & POSITIFF - Який ти козак
Ранее экс-солист группы "Время и стекло" уже выпустил сольную песню на русском языке. Она получила название "Ничего личного", и была посвящена россиянам, которые убивают мирных украинцев.
POSITIFF — Ничего личного
Также УНИАН писал, что Positiff спел проникновенную дуэтную песню "Додому".