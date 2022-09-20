Артисты признались, что трек имеет целью подбодрить всех украинцев и подарить им веру в то, что скоро они смогут вернуться в свои родные дома.

Молодая украинская артистка Настя Балог и известный певец и музыкальный продюсер Positiff выпустили трогательный трек "Додому". Проникновенное исполнение, мощные строки и знакомая каждому история — далеко не все, чем удивит эта песня.

Дом — это место, где тебя ждут и куда всегда можно вернуться. Однако война отобрала родные стены у многих украинцев, раскинув их по разным странам и городам. Но несмотря на временное место жительства, каждый из них объединен не только верой в победу, но и общим желанием как можно скорее вернуться домой.

"Эта зима навсегда изменила нас. Мы начали по-настоящему ценить те вещи, которые не почитали некогда", — говорит Настя Балог.

Трек "Додому" рассказывает историю девушки и парня, которых разлучила война. Она — за границей и отдала бы все, чтобы оказаться в родном городе. Он же защищает дом, чтобы ему было куда возвращаться. Оба мечтают об одном и том же — встретиться и обняться, как когда-то... Там, где когда-то.

"Дом является местом силы, которое пропитано теплыми воспоминаниями. Родные улочки, знакомые лица - вот, что действительно лечит и каждый раз заставляет возвращаться назад", — рассказывает Настя Балог.

Более 6 миллионов украинцев сейчас находятся за границей из-за отобранных войной стен и городов. Несмотря на это, каждый помнит о своей родной земле и помогает всеми возможными способами, этим самым приближая победу, а с ней и желанную путевку домой. Всю их боль и надежду и вложили в трек авторы песни Светлана Кравчук (Eyra) и Андрей Бескровный (DJ Bloodless, участник группы MOЗGI).

Артисты признались, что трек имеет целью подбодрить всех украинцев и подарить им веру в то, что скоро они смогут вернуться в свои родные дома. Кто-то — в Северодонецк, кто-то - в Мариуполь, а некоторые - в наконец украинский Донецк, Луганск или Крым.

"Мы уверены, что наш флаг снова будет там, где должен, и там, где его ждут", — говорит Настя Балог.

Настя Балог — артистка музыкального лейбла FoxLab, который занимается продвижением молодых артистов. Лейбл создала студия звукозаписи FOXXSTUDIOS, совладельцем которой является известный украинский продюсер Вадим Лисица.

Ранее экс-участник группы "Время и стекло" Positiff выпустил мощный трек под названием "Ничего личного". Композиция написана на русском языке. Это решение артист прокомментировал желанием донести свой посыл до каждого слушателя из РФ. Ролик был опубликован на его YouTube-канале.

Вас также могут заинтересовать новости: