С каждым днем ему становится все хуже и хуже.

Российский фигурист Роман Костомаров находится на грани жизни и смерти. Как сообщают росСМИ, сейчас его состояние критическое.

По данным Telegram-канала SHOT, врачи диагностировали у него поражение головного мозга.

"Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отёком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли", - сообщают СМИ.

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Отмечается, что частичное поражение головного мозга могло быть спровоцировано инфекцией от отита, который перешел из ушей в мозг.

Болезнь Романа Костомарова

10 января его забрали в больницу из-за воспаления легких. Сообщается, что тяжелая форма недуга стала прогрессировать у Романа после купания в проруби. Затем врачи диагностировали гангрену.

Медикам пришлось ампутировать ему конечности, после чего он впал в кому. Также сообщалось, что у него почти отказали легкие.

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