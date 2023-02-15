Спортсмену с каждым днем все хуже и хуже.

Российские СМИ сообщили, что после ампутации конечностей российскому фигуристу Роману Костомарову стало еще хуже.

Как сообщает Telegram-канал "А теперь внимание", врачи обнаружили в левом легком спортсмена большое количество фиброза. Осложнения возникли после ампутации кисти. Из-за этого Костомарова снова подключили к дыхательным аппаратам и ввели в медикаментозный сон.

Пока врачи не делают никаких прогнозов, так как фигуристу с каждым днем становится все хуже и хуже.

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Известно, что недавно он перенес ампутацию стоп и рук. Операция была проведена в целях остановки развития гангрены.

После ампутации врачи заявили, что Костомаров перестал разговаривать.

Болезнь Романа Костомарова

10 января его забрали в больницу из-за воспаления легких. Сообщается, что тяжелая форма недуга стала прогрессировать у Романа после купания в проруби. Затем врачи диагностировали гангрену.

Позиция Костомарова по войне в Украине

Фигурист поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, начатое диктатором Владимиром Путиным. Также Костомаров цинично заявил, что его страна якобы ни на кого не нападала.

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